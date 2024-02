Genk-coach Vrancken vindt dat goal KV Mechelen afgekeurd moest worden: "Dat is altijd fout"

KRC Genk blijft op de sukkel. Na de winterstop konden de troepen van Wouter Vrancken nog altijd geen enkele wedstrijd winnend afsluiten. Tegen KV Mechelen werd het 1-1, al had de Genkse oefenmeester toch zijn bedenkingen bij de tegengoal.

Genk klom tegen de gang van het spel in op voorsprong tegen KV Mechelen. "We begonnen niet goed aan de wedstrijd, het was zoeken in de eerste 25 minuten. We hebben toen enkele momenten weggegeven, vooral schoten van ver. Daarna hebben we goed hersteld en over de hele wedstrijd heeft Maarten geen enkele bal moeten pakken."

"We scoorden en daarna hadden we een hele grote kans en hadden we 2-0 moeten maken. In plaats daarvan kregen we de 1-1 en dat was toch wel een domper. In de tweede helft hadden we meer balbezit, maar in de situatie waarin wij zitten en waarbij je snakt naar een overwinning, moet je kansen afmaken."

Duwfout voorafgaand aan doelpunt van KV Mechelen

Wouter Vrancken vindt dat het Mechelse doelpunt afgekeurd had moeten worden. Hrosovsky kreeg voorafgaand een duw in de rug, maar de ref liet begaan en de VAR greep niet in.

"De goal die we tegen krijgen, als je in de lucht hangt en je wordt met twee handen in de rug geduwd, dat is altijd fout. Op Hrosovsky is het altijd fout. Waarschijnlijk zit de fase van Anderlecht - Gent er nog in, toen hebben ze te snel gefloten en dat risico willen ze niet meer."

"Een punt op Mechelen is zeker niet slecht, maar in de situatie waarin wij zitten wil je zo snel mogelijk de drie punten pakken. Het zat er wel in, maar we moeten onze momenten pakken", besluit Vrancken.