Nicolas Frutos werkt voor La Louvière, maar... houdt zich nog steeds bezig met een speler van Anderlecht

Nicolas Frutos is al een tijdje weg bij Anderlecht en is momenteel sportief directeur bij La Louvière. De Reiger laat zijn ex-club echter niet los. Zo is er een nieuwe landgenoot van hem geland en hij doet er alles aan om die te helpen.

De integratie van Luis Vazquez verliep immers moeizaam. De Argentijn sprak amper Engels en had weinig mensen met wie hij kon communiceren. Enter Nico Frutos... "Frutos... Ja, Nico vraagt me geregeld of hij me kan helpen en wenst me voor elke match succes via whatsapp", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

De voormalige spits is nog altijd enorm populair bij de fans en Vazquez zou onmiddellijk tekenen voor zijn impact. "Natuurlijk droom ik ervan om in zijn voetsporen te treden. Maar stap voor stap. Ik heb hier een lang contract."

"Was de bijnaam van Frutos echt La Garza(de reiger, red.)? Euh, in Buenos Aires noemden ze me weleens De tank. Ze hadden ook een liedje met mijn rugnummer 38. De fans zongen dan dat het wapen geladen was als ik op het veld kwam.”