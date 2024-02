Opvallend: RSC Anderlecht ziet groot talent na veertien jaar vertrekken voor buitenlands avontuur

RSC Anderlecht gelooft volop in de jeugd. Toch zijn er af en toe spelers die ook vertrekken bij de hoofdstedelingen. Zo is er nu het verhaal van Alonzo Engwanda.

Alonzo Engwanda verlaat RSC Anderlecht na veertien jaar. Hij trekt naar FC Utrecht. Beide ploegen hebben daarover ondertussen een overeenkomst gevonden. Dat laat paars-wit ook meteen weten via de sociale media op X.

Engwanda is al sinds 2010 te vinden op Neerpede, als deel van de generatie met onder meer Zeno Debast en Mario Stroeykens. Zelf kon hij nooit echt doorbreken in de A-kern, maar bij de RSCA Futures was hij wel een belangrijk figuur.

Alonzo Engwanda quittera le RSC Anderlecht en fin de saison. Na 14 mooie jaren bij de club heeft Alonzo gekozen voor een nieuwe uitdaging in de Eredivisie. 🟣⚪ https://t.co/4mZMuC3Goh pic.twitter.com/c6eWErEr0Z — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) February 15, 2024

Zijn jongere broer Nunzio Engwanda staat te boek als een groot talent bij paars-wit en zou mogelijk wél de overstap naar de A-kern snel kunnen maken. Voor Alonzo wacht een eerste avontuur in het buitenland, in de Eredivisie bij Utrecht dus.