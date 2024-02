Sterkhouder van STVV waarschuwt Anderlecht én concurrenten voor de top zes

STVV pikte na de zware nederlaag tegen Cercle Brugge opnieuw de draad op tegen KV Kortrijk. Zondag gaan de Kanaries op bezoek bij Anderlecht.

Het is allemaal wat wisselvallig bij STVV de laatste tijd. Het klopte eerste thuis tien man van KAA Gent met 4-1, om daarna met dezelfde zware cijfers de boot in te gaan tegen Cercle Brugge. Tegen KV Kortrijk won STVV met 1-0.

Zondag om 18u30 trekt STVV dus naar Anderlecht. Sterkhouder Jarne Steuckers ziet dat de groep ontspannen is, omdat er nu een kloofje is met de tiende in de stand. Daardoor lijkt de stress er ook wat af te zijn.

"Iedereen heeft zin in deze match. Anderlecht is goed bezig, maar voor een duel tegen een van de beste clubs in België, hoef je niemand extra te motiveren. We gaan er opnieuw voor vechten", zegt Steuckers bij HLN.

Champions' play-offs

Op vijf speeldagen van het einde van de reguliere competitie staat STVV op vijf punten van de top zes. Geloven ze in Sint-Truiden dat een stunt van formaat mogelijk is?

"Alles is mogelijk, maar we moeten realistisch blijven. Er zijn nog vijf matchen te spelen. Als we het duel in Anderlecht goed doorkomen, kan alles nog gebeuren."