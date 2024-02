Vanhaezebrouck heeft hetzelfde probleem als Pep Guardiola: "Ik ben niet de meest aangename mens in die momenten"

Hein Vanhaezebrouck is 60 geworden en als hij zijn leven overschouwt, beseft hij dat hij veel familiale momenten laten schieten heeft voor het voetbal. En daar heeft hij toch wel spijt van.

Hij somt op. "Zo nam mijn vrouw de kinderen in de zomer mee naar zee, maar papa was nooit mee. Mijn kinderen deden hun plechtige communie, maar papa was er bij alle twee niet bij. Ze zijn afgestudeerd aan het middelbaar, opnieuw was papa er niet. Echt, ik snap dat veel gezinnen kapot gaan in het voetbal", zegt hij bij Sporza.

Maar vrouw Vanja en kinderen Robin en Beau hebben altijd veel begrip getoond. "De partner van Guardiola getuigde ooit in een boek dat ze maar 30 seconden heeft om door te dringen tot hem. Dan is hij 'weg', met het hoofd weer naar het voetbal.Toen mijn vrouw die uitspraak las, zei ze dat ik exact hetzelfde ben."

Tijdens de competitie is Hein altijd bezig met voetbal. De sporadische momenten dat hij er wel eens bij is, zijn kort. "Maar zelfs dan zijn mijn kinderen soms aan het vertellen en zegt mijn dochter plots: "Je hebt het weer niet gehoord, zeker?" En ze heeft altijd gelijk. Ik ben niet de meest aangename mens in die momenten, maar ik probeer erop te letten."