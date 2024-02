Van Der Elst is uitgaande transfers in 1A beu: "En dan willen ze dat kunnen doen"

De transfer van Igor Thiago naar Brentford is een nieuwe aderlating voor het Belgische voetbal. Met alle gevolgen van dien volgens Franky Van Der Elst.

Igor Thiago vertrekt op het einde van het seizoen naar de Premier League. Een stevig sportief verlies voor Club Brugge, maar wel heel goed gecasht van blauwzwart. De scouting van Mannaert en co werkt duidelijk goed.

Al vindt Franky Van Der Elst het jammer dat er opnieuw een talent vertrekt uit de Jupiler Pro League. De ploegen zijn blij dat ze de winst op de transfer kunnen cashen, maar aan de andere kant huilen ze zelf om meer te kunnen doen.

Daarvoor was zelfs ‘geheim overleg’ nodig. “Ik lees in jullie krant dat de topclubs de competitie willen hervormen omdat ze geloven dat ze wat kunnen doen in de Conference League”, zegt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

KAA Gent speelt Europees heel erg pover

Al doen ze wel niet hetgeen daarvoor precies nodig is. “Maar als je iedere keer meteen je beste spelers laat gaan… Het is alsof die 'doorgeefluikcompetitie' dit seizoen een extra versnelling gekregen heeft.”

Van Der Elst is er dan ook van overtuigd dat het op die manier nooit kan lukken. “Als je Europees iets wil bereiken, ga je toch je ploeg eens moeten proberen bij elkaar houden. Je ziet dat ook bij KAA Gent, die waren Europees maar pover”, voegt hij er nog aan toe.