Topclubs komen 'in het geheim' samen om nieuw format te bespreken: ze willen drastisch ingrijpen

De topclubs uit de JPL hebben een geheime vergadering gehad over het competitieformat. Na volgend seizoen loopt het tv-contract immers af en ze willen met een nieuw format over de brug komen.

Het waren Wouter Vandenhaute en Sven Jaecques die het initiatief namen voor de vergadering, weet Het Nieuwsblad. Er waren vertegenwoordigers van Union, Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Antwerp, RC Genk, Standard en Charleroi op uitgenodigd.

Dat de 'geheime' vergadering ondanks de nadrukkelijke vraag om er niets over te zeggen toch uitlekte, bewijst dat ze zeker niet op één lijn zitten. En toch willen ze voor de start van het komend seizoen een akkoord bereikt hebben om sterk aan de onderhandelingstafel te zitten.

Play-offs met vier of geen play-offs?

Veel topclubs willen minder wedstrijden omdat ze in Europa iets willen betekenen en de kalender dat niet toelaat. Zo zouden er stemmen zijn om naar 14 profclubs te gaan in 1A. Ook play-offs met vier in plaats van zes ligt op tafel. Of moeten de play-offs afgeschaft worden?

Het huidige format wordt dus stevig in vraag gesteld. Om dat te wijzigen is een tweederde meerderheid nodig op de algemene vergadering. Al zal er nog stevig gelobbyd worden intussen.