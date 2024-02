RECONSTRUCTIE: Zo kwam de transfer van Thiago naar Brentford tot stand... en daar hadden deze twee Club Brugge-bestuurders een héél groot aandeel in

Club Brugge heeft Igor Thiago voor 37 miljoen euro verpatst aan Brentford FC. De recordtransfer is wederom een pluim op de hoed van Vincent Mannaert en Dévy Rigaux. Maar hoe is die transfer uiteindelijk tot stand gekomen?

Brentford FC had de 37 miljoen euro uiteraard al klaarliggen. The Bees waren immers van plan om die centen op tafel te leggen voor Antonio Nusa. De transfer van de Noorse flankaanvaller sprong dan wel af, maar de onderhandelingen van de voorbije maanden schepten een band tussen Club Brugge en de Engelsen.

We hoeven er dan ook geen tekening bij te maken: tijdens zo'n onderhandelingsronde dwalen de gesprekken al eens af richting andere onderwerpen. Maar tijdens de bijhorende etentjes wordt uiteraard ook over voetbalgerelateerde zaken gepraat.

© photonews

In één van die gesprekken tussen Vincent Mannaert, Dévy Rigaux en de Engelsen kwam Ivan Toney ter sprake. De aanvaller is net terug van een maandenlange schorsing na een gokschandaal, maar dat wil niet zeggen dat de interesse gaan liggen is. "Hij vertrekt deze zomer wellicht naar Arsenal FC, Chelsea FC of Tottenham Hotspur", laat één van de Engelsen vallen.

Hoe kwam de transfer van Igor Thiago naar Brentford FC tot stand?

En die zin is blijven hangen bij Mannaert en Rigaux. Het Laatste Nieuws weet dat de blauw-zwarte bestuurders pro-actief handelden en Igor Thiago voorstelden als alternatief. Het prijskaartje voor een 22-jarige aanvaller die op de deur van De Goddelijke Kanaries klopt? Minstens eenzelfde bedrag als dat voor Antonio Nusa. En die overschrijvingsopdracht richting West-Vlaanderen stond toch al klaar...