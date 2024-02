Wie trok stekker uit onderhandelingen? 'Medische proeven van Nusa brachten naast knieprobleem ook dit kwaaltje aan het licht'

Na een heuse transfersoap gaat Antonio Nusa niét voor Brentford FC voetballen. De Engelsen vertrouwden de knie van de Noorse aanvaller niet voor de volle honderd procent. Maar blijkbaar kwam er nog een ander probleem tevoorschijn tijdens de medische proeven.

Antonio Nusa kampt met groeiletsel aan het kraakbeen van de knie. Diverse onderzoeken brachten aan het licht dat het letsel géén probleem hoeft te vormen voor de verdere voetbalcarrière van de Noorse aanvaller. Maar dat is niet alles.

Het Laatste Nieuws weet dat ook de rug van Nusa voor kopzorgen heeft gezorgd bij de medische staf van Brentford FC. Ook dat euvel kwam tijdens de medische proeven naar boven. Waarom we dit nu pas weten? De problemen rond de knie waren uiteraard het hoofdnieuws.

Volgens de officiële berichtgeving besliste Nusa uiteindelijk zelf om de stekker uit de onderhandelingen te trekken. De flankaanvaller voelde niet het volledige vertrouwen van Brentford in zijn fysieke toestand. Het is uiteraard al duidelijk: dit is een halve waarheid.

Gaat de transfer van Antonio Nusa naar Brentford door of niet?

The Bees waren dan wel niet geneigd om de transfer volledig af te blazen, maar Brentford vroeg wel bedenktijd. Hoe zal Nusa de komende maanden evolueren? Met of zonder blessures? De goede connecties tussen Club Brugge en Brentford kunnen alleszins helpen om deze zomer alsnog voor een deal te gaan...