Marc Degryse keert volledig zijn kar over de titelstrijd in de Belgische competitie

Marc Degryse moet zijn mening over de titelstrijd in de Belgische competitie danig bijstellen. Hij ziet nu plots Anderlecht als uitdager voor Union, terwijl hij het eerder nog had over een tweestrijd tussen de ploeg van Blessin en Club Brugge.

Het team uit het Dudenpark blijft wel de uitgesproken favoriet, bevestigt Marc Degryse in de voetbalpodcast Vier-Nul. "Het wordt toch Union denk ik", zegt Degryse wanneer hem naar de toekomstige landskampioen gevraagd wordt. "Maar Anderlecht gaat wel meedoen, ze gaan Union echt nog het leven zuur maken", gelooft Degryse steeds meer in de kansen van paars-wit. Tot dusver had hij vooral rekening gehouden met Club Brugge als de ploeg die Union nog van de titel kon houden. Geen tweestrijd Union-Club Brugge "Ik was te vroeg om te zeggen dat het een tweestrijd met Club Brugge zou worden, daar moet ik vanaf stappen", bekent de voetbalanalist.