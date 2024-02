D-Day voor Felice Mazzu met Charleroi tegen KVC Westerlo? "Niets is onmogelijk"

Charleroi reist vrijdagavond naar 't Kuipje om het op te nemen tegen Standard. Coach Felice Mazzu blikte al even vooruit.

De Charleroi-coach blijft enorm strijdvaardig. "In onze huidige situatie en ondanks onze positie, hebben we geluk dat de wedstrijd van vrijdag ons in staat kan stellen om weer op het goede spoor te geraken en uit de rode zone te komen", vertelde hij volgens Sudinfo.

Charleroi kan maar beter winnen als het de playdowns nog wil vermijden, maar "niets is nu onmogelijk", weet Mazzu. "We zijn de groep ervan aan het overtuigen dat elke wedstrijd ons kan helpen. We weten allemaal dat deze trip heel belangrijk is en dat we opgelucht adem kunnen halen als we een positief resultaat halen."

Hij weet ook waar Charleroi het beter moet doen. "We moeten meer spelers in het aanvalsvak brengen en de beste keuzes maken als we het doel van de tegenstander naderen. We hadden twee kansen in de eerste helft tegen Genk die de wedstrijd een ander aanzicht hadden kunnen geven. Tijdens de week krijgen we dingen goed voor elkaar", besluit Mazzu.