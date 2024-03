Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor fans van KRC Genk én Real Madrid

Thibaut Courtois was zondag op bezoek bij KRC Genk. Hij gaf er de aftrap voor de topmatch tegen Club Brugge.

Thibaut Courtois was even terug bij KRC Genk, de ploeg waar hij 12 jaar speelde, 45 keer voor het A-elftal speelde en kampioen mee werd in 2011. Ondertussen is hij een werelddoelman bij Real Madrid geworden.

Toch blijft de band met KRC Genk nog altijd bijzonder groot. Samen met zoontje Nicolas gaf hij zondag de aftrap voor de topper tussen de Limburgers en Club Brugge en daarvoor kreeg hij enorm veel applaus.

Courtois kreeg eerder op de dag een reeks vragen van supporters van KRC Genk voorgeschoteld. Opvallend, of net niet, was dat er geen vragen waren over de situatie met bondscoach Domenico Tedesco bij de Rode Duivels.

Thibaut Courtois wil nergens anders dan bij Real Madrid spelen

Veel supporters wilden wel weten of Courtois voor zichzelf nog een carrière bij KRC Genk mogelijk ziet. De doelman liet weten dat hij heel graag bij Real Madrid aan de slag zou blijven, om er “de keeperstraditie verder uit te bouwen".

Maar dat wilden de fans niet horen. Zij wilden weten of Courtois ooit nog het shirt van Genk zal dragen. “Die kans is klein”, klonk het eerlijk bij Courtois op Sporza. “Maar áls ik ergens buiten Madrid mijn carrière afsluit, dan wel sowieso in Genk.”