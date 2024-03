Een primeur dit seizoen: drie spelers van laagvlieger bij uitblinkers, KV Mechelen ook goed vertegenwoordigd

Zoals elke week geven we u ook deze maandag ons 'Team van de Speeldag'. En deze keer hebben we voor het eerst dit seizoen maar liefst drie spelers van Standard in de basis staan na hun overwinning tegen KAA Gent.

Doel Niemand kon om Nordin Jackers heen. De reservedoelman van Club Brugge mocht zich eens bewijzen door de blessure van Simon Mignolet en deed dat met verve. De 26-jarige keeper pakte uit met enkele cruciale saves en bewijst dat hij klaar is om Mignolet het vuur aan de schenen te leggen. Verdediging Zeno Debast is de enige die bij Anderlecht in aanmerking komt. De verdediger heeft grote stappen gezet en was voor het eerst kapitein voor eigen publiek. Hij leidde zijn ploeg door moeilijke momenten en probeerde ook steeds voetballend de aanval op te zetten. Konstantinos Laifis kreeg dan weer al veel kritiek, maar was tegen Gent onklopbaar achterin bij Standard. En wat gezegd van Ross Sykes? De verdediger stopt niet meer met scoren. Daarnaast was hij ook defensief heel sterk. Middenveld Toegegeven, een heel aanvallend middenveld, maar allemaal jongens die hun plaats verdienen. Terho lijkt zonder moeite de afwezigheid van Lapoussin op te vangen bij Union en liet knappe zaken zien. Kerim Mrabti was in de belangrijke zege van KV Mechelen tegen Cercle goed voor 1 goal en 1 assist. © photonews Abdelkahar Kadri loodste KV Kortrijk met twee goals dan weer voorbij RWDM en Hayao Kawabe deed hetzelfde bij Standard. Straffe prestaties allemaal. Aanval Hier vinden we er nog eentje van Standard. Huurling Kelvin Yeboah scoorde twee keer en was een constante gesel voor de Gentse verdediging. Chidera Ejuke voerde dan weer een show op tegen STVV. Wat een speler! En Geoffke Hairemans leeft op sinds Islam Slimani naast hem staat. Een goal en een assist voor de winger, die week na week sterker wordt. © AVL