STVV-coach Fink krijgt wel héél bizarre vraag en reageert bijzonder gepikeerd

STVV heeft een probleemloos seizoen doorgemaakt. Even kwamen ze zelfs in aanmerking voor de top zes, maar dat was te hoog gegrepen. Thorsten Fink heeft er echter een heel leuk voetballend geheel van gemaakt. Mag hij dan ook hoger mikken?

Die vraag kreeg hij na de wedstrijd tegen Antwerp, maar ze werd wel bijzonder vreemd geformuleerd. Of hij een Belgische topclub zou kunnen trainen of is zijn cv daar niet sterk genoeg voor? Het was een vraag die toch niet in al te goeie aarde viel. Fink heeft immers ook al Basel, Hamburg en Grasshoppers Zürich onder zijn hoede gehad en daar successen behaald. “Ken je mijn cv? Anders zou ik 'm toch eerst een keer doorlezen. En verder: ik ben tevreden in Sint-Truiden en heb er nog een contract", reageerde hij geërgerd. De vraag op zich is wel legitiem te noemen, want STVV zal deze zomer waarschijnlijk - voor veel geld - afscheid nemen van wat sterkhouders. Fink waarschuwde daar al voor dat het bestuur nu al moet beginnen met het zoeken naar waardige vervangers om volgend seizoen nog sterker voor de dag te komen. De Duitser wil zijn ploeg immers al tijdens de voorbereiding vorm geven.