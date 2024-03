🎥 Ex-speler van Club Brugge begaat ongelooflijke blunder waar Thomas Meunier niet al te blij mee zal zijn

Alanyaspor heeft maandag Trabzonspor verslagen in de Turkse competitie. Met Thomas Meunier in de basis, was het vooral Stefano Denswil (ex-speler van Club Brugge) die de wereld rond zal gaan vanwege een onwaarschijnlijke blunder.

Stefano Denswil heeft van 2015 tot 2019 voor leuke herinneringen gezorgd bij het Brugse publiek. Hij werd nadien verkocht aan Bologna voor 6 miljoen euro en speelt nu in Turkije bij Trabzonspor. Maandag stond hij in de basis als centrale verdediger tegen Alanyaspor en zorgde hij voor een van de blunders van het seizoen. Terwijl hij door zijn doelman werd aangespeeld, stond Denwsil niet op te letten omdat hij instructies gaf aan zijn ploegmaat. Maar intussen snelde Oguz Aydin toe om de bal af te pakken. Hij trapte het leer tegen de touwen en zette de 2-0 op het bord. Trabzonspor herstelde zich niet en verloor met 3-1. Na deze nederlaag blijft Trabzonspor op de 3e plaats in de Süper Lig met 43 punten. Leiders Galatasaray en Fenerbahçe hebben een enorme voorsprong en tellen respectievelijk 75 en 73 punten. 👀 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilginç gol! #ALYvTS pic.twitter.com/AUiFwdS4rh — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 4, 2024