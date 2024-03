"Dit is echt absurd, #voordefan$": fans furieus over beslissingen Pro League, maar zit er logica in?

De laatste speeldag van de reguliere competitie worden alle wedstrijden normaal gezien op hetzelfde tijdstip gespeeld. Maar ook dit seizoen zullen daar uitzonderingen op zijn. De tijd waarin er twéé speeldagen op hetzelfde moment werden gespeeld? Die ligt al een tijdje achter ons.

De match tussen RSC Anderlecht en KV Kortrijk wordt alvast een dag eerder gespeeld dan de zeven andere wedstrijden van speeldag 30. De match wordt nu gespeeld op zaterdagavond om 20.45 uur, in plaats van op zondag.

En mogelijk gaan er nog wijzigingen gebeuren. Als Standard zich op speeldag 29 weet te verzekeren van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League (en dus play-off 2), dan zal hun wedstrijd tegen het al veroordeelde Eupen op zaterdag om 18.15 uur worden afgewerkt.

Al minstens drie wedstrijden mogelijk op ander uur

En ook STVV - Club Brugge kan mogelijk nog van uur veranderen op zondag, als ook daar voor beide ploegen mathematische duidelijkheid is over in welke play-offs ze zullen aantreden. Het zorgt toch voor de nodige onduidelijkheid op dit moment.

⚠️ Mogelijk wordt het aanvangsuur bij #STVCLU vervroegd:



➡️ Kwalificeert Club zich komend weekend voor PO 1? 👉⏰ 13:30



➡️ Is de kwalificatie nog geen feit, dan blijft het oorspronkelijke aanvangsuur behouden 👉 ⏰ 18:30



🟡🔵 De reactie van STVV via https://t.co/dAoltk2Wfh pic.twitter.com/o5RmXAay98 — STVV (@stvv) March 6, 2024

De uitleg van de Pro League was kort: "De kalendercommissie komt zo tegemoet aan de vraag van de rechtenhouder, maar ook aan organisatorische moeilijkheden. Het duel heeft geen sportief belang meer. RSCA kwalificeerde zich al voor de Champions’ Play-offs, KVK speelt zeker de Relegation Play-offs."

De supporters van hun kant? Die kunnen er niet om lachen. Er was afgesproken dit seizoen om veel sneller wijzigingen door te voeren en de kalenders definitief te maken. En ook de voorbije maanden werden er toch nog al eens vrij last-minute wedstrijden van uur of dag verplaatst door omstandigheden.

In Belgisch voetbal vindt @ProLeagueBE het dik ok dat 25.000 betalende supporters 10 dagen op voorhand moeten slikken dat wedstrijddatum nog wordt omgegooid op vraag van tv-zender.

Probeer dat in gelijk welke andere sector, en je hebt opstand.

Sorry dat er nog supporters zijn — bart eeckhout (@barteeckhout) March 6, 2024

Dit is echt absurd. #forthefans maar dit is de supporter gewoon in het gezicht uitlachen. https://t.co/5GHNpTEhNc — Seppe Van Acker (@Seppe_VA) March 6, 2024

Als de 8 matchen allemaal nog wel inzet hadden kan het wel, en nu moet er geschoven worden? Laat de kalender gewoon zoals hij is. — De Rosse Magiër (@derossemagier) March 6, 2024

En de fans moeten dan zomaar hun agenda aanpassen. Vergoeden jullie de fans dan die zaterdag niet kunnen? #ForTheFan$ — Alain (@FCAlainski) March 6, 2024

Lorin, stop met te doen alsof dat iets slechts is dat alle matchen op de laatste speeldag samen spelen iets slechts is. Dat hoort gewoon zo. — Duncan Bartho (@duncanbartho) March 6, 2024

Lorin Parys counterde de kritiek en gaf aan dat de zaak in se zoals elk jaar wordt bekeken en er pas duidelijkheid kan gegeven worden op het moment dat er duidelijkheid is voor beide ploegen. De Pro League kan niet op voorhand weten welke matchen niet meer van rechtstreeks belang zijn of een invloed kunnen hebben op andere matchen.

Zowel in de strijd om play-off 1 als om play-off 3 te vermijden is het van belang dat de ploegen die nog in aanmerking komen op hetzelfde moment spelen, om iedereen dezelfde eerlijke kansen te geven. De reden waarom er ook op een EK of WK op speeldag 3 in de groepsfase door iedereen gelijk wordt afgetrapt.

Zoals aangekondigd bij de kalenderbekendmaking - en zoals dat elk seizoen gebeurt - verplaatsen we elke wedstrijd die op laatste speeldag geen sportieve inzet heeft. Zo moeten er geen 8 wedstrijden op zelfde moment gespeld worden. We passen kalender aan zodra inzet duidelijk is. https://t.co/YW72RyDFgn — lorinparys (@lorinparys123) March 6, 2024

Hij kreeg echter ook meteen weer kritiek op zijn eigen post op X. Voor de rechtenhouders is het logisch dat er zoveel mogelijk wedstrijden op andere tijdslots worden gespeeld - als het van hen afhing, dan waren alle matchen op een ander uur of dag.

Ergens heeft Parys wel een punt dat er vooraf is afgesproken dat de dagen of uren voor de laatste speeldag nog kunnen wijzigen. Daarover uitvoerig(er) communiceren is dan wel geen overbodige luxe. En we kunnen dienomtrent ook alvast zeggen: als er in een bepaalde play-off matchen zijn die nergens meer om gaan op de laatste speeldag, dan zal er ook eind mei mogelijk opnieuw aan de kalender gesleuteld worden.