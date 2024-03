Hein Vanhaezebrouck zet Tarik Tissoudali op zijn plaats na scherpe uitspraken

Tarik Tissoudali was niet mals voor het het Gentse bestuur na de nederlaag tegen Standard. Hij werd tijdens de wekelijkse persconferentie op zijn plaats gezet door Hein Vanhaezebrouck.

Nederlaag tegen Standard

Het was een moeilijke avond voor KAA Gent tegen Standard vorige zaterdag. Ze kwamen dan wel op voorsprong, maar nadat ze met 10 verder moesten nam Standard de bovenhand.

Dit resulteerde in een 4-2 nederlaag voor de Gentenaars die zo een zware klop kregen in hun strijd om een ticket voor de Champions Play off. Tarik Tissoudali haalde dan ook zwaar uit naar het bestuur.

Uithaal Tarik Tissoudali

De Marokkaanse smaakmaker hekelde het transferbeleid van de club tijdens de winterstop. Drie smaakmakers, en ook wel zijn directe concurrenten, werden verkocht. Hierdoor verloor KAA Gent heel wat kwaliteit en rust het aanvallend compartiment bijna helemaal op zijn schouders.

Tissoudali excuseerde zich nadien voor zijn uitspraken en dat hij deze niet had mogen doen.

Hein Vanhaezebrouck zet Tissoudali op zijn plaats

Tijdens de wekelijkse persconferentie van Vanhaezebrouck kwam de trainer van KAA Gent nog even terug op het voorval en de reactie van Tissoudali.

"Als hij daar titularis wil zijn (bij Marokko), moet hij eerst bewijzen bij Gent dat hij als enige spits kan functioneren. Je moet je ook kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Hij ziet elke dag dat we niet heel veel mogelijkheden hebben in de spits. Dan moet hij zijn eigen ideaalbeeld even opzijschuiven voor het teambelang. Dat is er de laatste weken niet uitgekomen. Ik heb begrip voor hem maar hij moet ook begrip tonen voor zijn medemaats. De andere oplossing is iemand anders zetten. Maar dan zal hij ook niet content zijn", verklaarde Vanhaezebrouck.

Tot slot had Vanhaezebrouck nog een niet mis te verstane boodschap klaar voor zijn aanvaller. "Zorg eerst dat je zelf goed genoeg bent voor je kritiek geeft.”