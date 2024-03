Slimani alweer van enorme waarde voor KV Mechelen, maar Besnik Hasi geeft zowaar kritiek op ex-Anderlecht-spits

Islam Slimani is sinds zijn komst al enorm belangrijk geweest voor KV Mechelen. Besnik Hasi wil desondanks nog altijd meer zien van zijn diepe spits.

Westerlo is het nieuwste slachtoffer geworden van de werken van Slimani. Stak met een schitterende balbehandeling en prima pass in de loop van Pflücke de knappe aanval voor de 1-0 in gang. Bij de 2-0 leverde de aanwinst van Malinwa dan weer de assist. Wie na dat tweede doelpunt naar de dug-out keek, zag iets opmerkelijks.

Geen juichende Besnik Hasi, wel een KV Mechelen-trainer die met een gebaar van zijn oren maakte. Assistent Fred Vanderbiest knikte. Waar maakten de coaches zich nu zo druk in? Wel, in het feit dat Slimani niet was doorgelopen op de voorzet van Foulon. Anders had de aanvaller zelf aan de tweede paal simpel kunnen afwerken.

✌️ | Kerim Mrabti était inarrêtable ce soir ! 😎 #KVMWES pic.twitter.com/LXRQV4Q8mG — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 8, 2024

"Ja, ik was boos dat hij niet op tijd was", bekent Hasi. "Op training doen zo'n fases zich ook voor waarbij hij niet voor doel komt. Ik vraag dan: "Waarom kom je daar niet?" En dan zegt hij: "Ik zal er in de match wel komen". Maar deze keer kwam hij tekort en dus was ik even aan het vloeken. Ik had liever dat hij gescoord had."

KV Mechelen-coach Hasi prikkelt Slimani

"In de tweede helft zakte hij wat weg, ook door de kwaliteit van Westerlo", voegt Hasi nog een kritische opmerking toe over de prestatie van Slimani. Al is de Kosovaarse Albanees zich er uiteraard ook wel van bewust wat zijn speler de ploeg al allemaal bijbrengt.

"Bij de 1-0 beweegt hij heel slim tussen de verdedigers van Westerlo en uiteindelijk was de 2-0 een mooie actie. Slimani is 35, hij heeft ervaring. Hij weet perfect wat hij moet doen." Volgende maal dus toch maar sneller doorlopen tot in de kleine baklijn en dat doelpuntje meepikken.