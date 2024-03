Rits of Leoni? Dit is de afweging die Brian Riemer momenteel maakt (of wordt het de derde optie?)

Anderlecht speelde afgelopen weekend met een zwak RWDM. En dat met een middenveld volledig in Neerpede opgeleid: Leoni, Verschaeren en Stroeykens. Vooral over de speelminuten van die eerste wordt er tegenwoordig gedebatteerd. En met recht en reden, want het is ook voor Brian Riemer een dilemma.

'Neerpede' dat is nog altijd een kwaliteitslabel. In totaal stonden er zaterdag vijf jongens, met ook nog Debast en Sardella, uit de eigen opleiding aan de aftrap tegen RWDM. Allemaal jonge gasten die opgeleid zijn met de manier van spelen die ze bij paars-wit al decennia lang willen zien: altijd de voetballende oplossing zoeken.

Leoni, voetballend de beste optie

Niemand die daarin langer werd opgeleid dan Théo Leoni, die pas sinds dit seizoen helemaal is doorgebroken terwijl hij toch al 23 is. Leoni stond zaterdag als verdedigende middenvelder en dan zie je dat de opbouw heel wat verzorgder is.

De bal altijd laag komen ophalen om dan naar voor weg te draaien. Eens een bal in één tijd van kant verleggen. Een dribbel en inspeelpass vooruit... Dat zijn de kwaliteiten van Leoni. In de duels staat hij ook wel zijn mannetje, maar hij is minder die pitbull dan Mats Rits.

Samen met zijn twee kompanen kan hij combineren. "We kennen elkaar al jaren", aldus Yari Verschaeren. "Met Mario (Stroeykens) heb ik natuurlijk niet veel samengespeeld, want hij is nog jonger. Maar met Théo wel. En dat loopt goed. We weten van elkaar wat we kunnen."

Rits, ervaring en altijd in positie

Veel fans zouden willen dat Leoni de plaats van Rits inneemt, maar dat zien we niet zo snel gebeuren. Brian Riemer wil zijn balans immers niet verliezen en Leoni heeft de neiging om zich aanvallend te gaan moeien terwijl Rits ten alle tijde zijn positie behoudt.

Maar voetballend is het dit seizoen minder gebleken bij Rits. Ja, hij recupereert veel ballen, maar is minder accuraat in de opbouw. Hij trapt de ballen soms blind naar voor. En dan sta je al heel snel weer onder druk.

"Het zal afhangen van de tegenstander", gaf Riemer ons mee. "We hebben veel wapens in ons arsenaal met ook Thomas Delaney die nu terug is."

Delaney, leider en infiltratievermogen

En daar is de derde optie gevallen. Op dit moment heeft Riemer geen enkele reden om Mario Stroeykens uit de ploeg te zetten. En voor Yari Verschaeren heeft hij een grote boon, al zal die ook niet alles starten. Ook Delaney komt in aanmerking voor die plaats voor de verdediging.

Meer infiltratievermogen dan de twee anderen en een geboren leider. "Ik weet dat de concurrentie verhoogd is", knikte de Deen. "Maar ik wil klaar zijn voor de play-offs. We werken allemaal naar hetzelfde doel toe."

Al zal Riemer wel keuzes moeten maken. Wie denkt dat Leoni straks vast in de ploeg zal staan, komt waarschijnlijk bedrogen uit, want de ervaring van Rits en Delaney zal ook zwaar doorwegen. "Je moet jongens hebben die al in die situatie gestaan hebben", vindt Riemer.