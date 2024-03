Bondsprocureur haalt keihard uit naar Vanhaezebrouck: hierbij zijn volledige motivering

Hein Vanhaezebrouck moet zich volgende week dinsdag verantwoorden voor het Disciplinair Comité van de KBVB. Bondsprocureur Ebe Verhaegen heeft het immers gehad met zijn kritiek aan het adres van de scheidsrechters. En dan vooral die op ref Wesli De Cremer na de verloren match op Standard.

Vanhaezebrouck haalde toen uit na een niet-gefloten strafschop en een lichte strafschop aan de overkant. Hij stelde dat De Cremer niet klaar was om zulk een wedstrijd te fluiten.

Bondsprocureur Verhaegen had er genoeg van en wil een wedstrijd schorsing en één voorwaardelijk voor de Gentse coach. In zijn motivering is hij heel duidelijk over het gedrag van Hein.

"Het geven van kritiek of het plaatsen van kritische kanttekeningen moet zonder meer kunnen door spelers, clubs, bestuursleden, ... doch steeds binnen aanvaardbare normen", valt er te lezen.

Vanhaezebrouck liet geen kans onverlet om te schofferen

"Het Bondsparket stelt vast dat de heer Vanhaezebrouck — en niet voor het eerst — deze grenzen heeft miskend. De eigen spelers, het bestuur van KAA Gent, de stad Gent, de scheidsrechter, de VAR,...de heer Vanhaezebrouck heeft de voorbije weken geen kans onverlet gelaten om te schofferen waarbij op geen enkel ogenblik een kritische kanttekening wordt geplaatst bij het eigen optreden in de media."

"Na afloop van hoger genoemde wedstrijd schoffeert de heer Vanhaezebrouck de scheidsrechter van dienst. De boodschap achter zijn gebruikte bewoordingen is duidelijk: deze scheidsrechter is niet bekwaam genoeg (te jong) en niet in staat om een dergelijke wedstrijd te fluiten waarbij de scheidsrechter te kijk wordt gezet voor de gehele voetbalwereld en ver daarbuiten."