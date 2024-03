EXCLUSIEF: Voormalig kapitein onder Kompany is er zeker van: "Anderlecht pakt de titel" en "Yari is ongelooflijk"

Voormalige kapitein van RSC Anderlecht, Josh Cullen speelt nu bij Burnley. De Ierse middenvelder hoopt op twee dingen voor het einde van het seizoen: dat de Clarets zich handhaven en dat zijn voormalige club Union voorbijsteekt door kampioen van België te worden.

Door Alessandro Schiavone

Josh Cullen heeft zijn stempel gedrukt bij Anderlecht. Gedurende zijn twee seizoenen bij de Bursselaars - en ondanks de moeilijke periode die de club doormaakte - gaf hij altijd alles en was hij geliefd bij de supporters.

In de zomer van 2022 besloot hij Vincent Kompany te volgen naar Burnley. Na een recordseizoen en promotie naar de Premier League heeft de club het erg moeilijk, op de 19e plaats in het klassement met nog 10 wedstrijden te gaan. Na het teleurstellende gelijkspel tegen West Ham (2-2 terwijl de Clarets met 0-2 leidden) sprak Cullen met ons.

Hij gelooft in het behoud van Burnley in de Premier League. "We zullen blijven vechten totdat het mathematisch niet meer mogelijk is. Er zijn nog punten te behalen. Het is nog niet voorbij! Zoals ik al zei, zullen we blijven strijden elke week, ervan overtuigd dat we een mooie reeks resultaten kunnen neerzetten om uit deze situatie te geraken. Een punt bij West Ham moet gerespecteerd worden."

Anderlecht kampioen? Josh Cullen gelooft er rotsvast in

Cullen houdt ook een half oog op België, waar Anderlecht bezig is aan zijn beste seizoen in jaren. De Paars-Witten staan 2e met nog één speeldag te gaan in de reguliere competitie. Als de zaken blijven zoals ze zijn, zullen ze slechts 3 punten achterstand hebben op Union bij aanvang van de Play-offs.

Voor hem is het duidelijk: Anderlecht wordt kampioen. "Ik ben er 100% van overtuigd dat Anderlecht de titel kan winnen", verzekerde hij. "Het is echt een mooi team, goed in balans... Zoals we allemaal weten, telt de voorsprong vóór de play-offs niet echt. Zodra de play-offs beginnen, worden de punten gehalveerd. Ik wens het beste aan Anderlecht en hoop dat ze kampioen worden."

Cullen is onder de indruk van de kern van RSC Anderlecht dit seizoen. "Wat telt, is een evenwicht in het team hebben. Er zijn grote namen (zoals Jan Vertonghen) maar ook jonge talentvolle spelers - wat altijd het trotste kenmerk van Anderlecht is geweest. En voor die jonge talenten is het belangrijk om ervaren spelers aan hun zijde te hebben."

De voormalige aanvoerder van Anderlecht had ook woorden van lof voor Yari Verschaeren, die terug in vorm is gekomen na een ernstige blessure. "Yari is ongelooflijk, een groot talent. Die blessure was triest voor hem, maar ik ben blij dat hij terug is om aan iedereen te tonen waartoe hij in staat is."