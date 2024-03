Geen fijn nieuws voor Club Brugge met oog op cruciaal Conference League-duel

Donderdagavond staat Club Brugge nog maar eens voor een enorm belangrijke wedstrijd. De Conference League is het enige wat Blauw-Zwart nog rest om het seizoen te redden. Alleen mist Club een belangrijke factor: een kolkend Jan Breydel.

12.000. Dat is het aantal supporters dat twee dagen voor de levensbelangrijke confrontatie tegen Molde een ticket heeft bemachtigd, weet Het Nieuwsblad. Nochtans is de Conference League de enige waterkans die de troepen van Ronny Deila nog hebben om dit seizoen toch nog een prijs te pakken.

Eén speeldag voor de start van de play-offs staat Club 18 punten achter op Union. Een achterstand die bijna niet meer kan ingehaald worden. Twee weken eerder werd Club door de Brusselaars nog met een ferme bekerkater terug naar West-Vlaanderen gestuurd.

Het is dus nu of nooit voor Club Brugge als het haar seizoen toch nog iets van kleur wil geven, maar in een halfleeg stadion wordt dat alles behalve een sinecure.

Molde is geen wereldploeg. Verre van zelfs. Iets meer dan een jaar geleden zou Club in het pre-Parker tijdperk allicht brandhout hebben gemaakt van deze ploeg. Onder Hoefkens liep lang niet alles goed, maar konden de fans tenminste nog genieten van grote Europese avonden.

Maar tijden veranderen. En dat voelt het publiek ook. De tegenvallende resultaten, het slappe spel en de dure ticketprijzen zorgen er onder meer voor dat het stadion maar voor de helft gevuld zal zijn.

Het bestuur hoopte dat de twaalfde man hun club naar de overwinning zou schreeuwen, maar 27 euro is zelfs voor het hondstrouwe publiek misschien een brug te ver.