Veel kritiek op Kuifje-broek van Rode Duivels, maar... "Het is eigentijds en nostalgisch"

De website Footy Headlines lekte gisteren de nieuwe outfit van de Rode Duivels. De vorige keer waren ze er ook pal op en dus wordt aangenomen dat ook de Kuifje-outfit juist zal zijn. Zeker omdat de voorstelling donderdag doorgaat in het Hergé-museum.

Maar over de outfit is wel wat te doen. Niet iedereen is fan van de bruine short. "De grapjes schrijven zichzelf", valt er onder meer te lezen op sociale media. Maar stiliste Linda Van Waesberge vindt ze fantastisch.



"De discussie over de broek op het internet vind ik grappig, maar helemaal fout. Want het bruin oogt wel goed op een donkere huid, zelfs beter dan op bleke benen", zegt ze bij Sporza.

Zij vindt het teruggrijpen naar één van de meest iconische stripfiguren van ons land een goed idee. "Het is eigentijds, maar het heeft toch iets nostalgisch. Dat past perfect voor de tijdgeest van vandaag."



"En de kleuren zijn perfect: die flatteren iedereen. Ik vind het jammer dat ze nog in het rood moeten spelen, dit is veel mooier."

"Des goûts et des couleurs, on ne discute pas", klinkt het spreekwoord in het Frans. Ieder zal er wel zijn mening over hebben, maar wel benieuwd wat de spelers er zullen van vinden.