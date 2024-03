Verbruggen blikt terug op transfer van Anderlecht naar Brighton en komt met opvallende uitspraak op de proppen

Bart Verbruggen verruilde RSC Anderlecht afgelopen zomer voor Brighton & Hove Albion. De Nederlandse doelman komt terug op zijn vertrek bij paars-wit. Met daarbij een opvallende passage.

Brighton & Hove Albion gooide afgelopen zomer twintig miljoen euro op tafel voor Bart Verbruggen. Jesper Fredberg is er de Nederlandse doelman nog steeds erkentelijk voor. Het is dankzij die miljoenen dat de sportief directeur van paars-wit aan een nieuwe ploeg kon bouwen.

"Ik volg Anderlecht alleszins nog op de voet", vertelt Verbruggen bij Play Sports. "Ik vind dat logisch. Anderlecht zal altijd een speciaal plekje hebben in mijn hart. Ze staan momenteel op een tweede plaats, maar ik geloof in hun titelkansen. Met die play-offs is alles mogelijk."

"Eigenlijk wou ik helemaal niet vertrekken bij Anderlecht", verrast Verbruggen. "Uiteindelijk ging het allemaal heel snel. Ik ben nog steeds van mening dat ik niet mocht twijfelen toen Brighton kwam aankloppen. Ik kan hier nog héél véél bijleren."

Waarom heeft Bart Verbruggen geen basisplaats bij Brighton & Hove Albion?

Leren doet Verbruggen alleszins tussen de palen bij The Seagulls. Al heeft hij er geen basisplaats. Roberto De Zerbi kiest voor een rotatiesysteem bij zijn doelmannen. "De coach kiest zijn veldspelers én keeper in functie van de tegenstander", zei Verbruggen daar eerder al over.