Vorig seizoen nog dé grote man in België, nu gewoon vaste bankzitter: "Het EK? Dat wordt moeilijk hé"

Mike Trésor had zeker niet verwacht om zo'n situatie mee te maken bij Burnley dit seizoen. Als koning van de assists in de Jupiler Pro League vorig jaar, heeft hij er nog geen enkele afgeleverd voor de Clarets.

Door Alessandro Schiavone

Mike Trésor komt niet meer los van de bank bij Burnley. Zijn laatste invalbeurt dateert van 12 januari, voor slechts 7 minuten tegen Luton Town.

Het was weer vanaf de bank dat hij getuige was van de comeback van West Ham United tegen Burnley (2-2), terwijl de Clarets met twee doelpunten leidden bij de rust. Hij was echter sportief en beantwoordde onze vragen na de wedstrijd...

Mike, het is niet het gehoopte resultaat, maar een goede prestatie van Burnley. Is het mogelijk om hierop voort te bouwen?

"Ja, absoluut, dat is altijd de mentaliteit van het team geweest, laten zien waar we toe in staat zijn en presteren. Maar eerlijk gezegd is het jammer, we hebben een zeer goede prestatie geleverd en de score liet dat zien bij rust, we leidden met 0-2. En dan is het een beetje alles of niets, we hadden de 0-3 moeten maken om de wedstrijd te doden... en dan verkleint West Ham het gat. Thuis, met hun supporters..."

Uiteindelijk had je zelfs kunnen verliezen.

"Ja, West Ham had een doelpunt afgekeurd. We hadden vanavond de drie punten kunnen pakken, of alles kunnen verliezen... De mentaliteit was zeer goed, dat is het belangrijkste."

De mentaliteit is vaak goed bij Burnley. Jullie spelen zelfs vaak beter dan de tegenstander... Wat ontbreekt er?

"We moeten de volgende stap zetten. Elke week is de mentaliteit zeer goed, en dan... Het is jammer, het zijn details. Maar met zo'n mentaliteit zullen we nog kansen creëren."

Helaas is het vanavond een punt dat niet veel oplevert. Met drie punten, wie weet...

"(vastberaden) Elk punt telt voor ons, gezien onze situatie. Elke week moeten we punten pakken, punten pakken. Onze mentaliteit heeft ons al geholpen om uit moeilijke situaties terug te komen. Vandaag leiden we en worden we teruggehaald, zo is voetbal..."

Geloof je nog steeds in het EK 2024?

"Helaas, met mijn speeltijd weet ik dat het moeilijk zal worden. Maar er zijn nog wedstrijden, ik hoef alleen maar fit te blijven en mijn kans af te wachten, we zullen zien. We hebben een heel mooie generatie, een mooi team en een uitstekende staf ook."

Zullen een grote Kevin De Bruyne, een grote Thibaut Courtois nodig zijn...?

"Het belangrijkste is dat er kwaliteitsspelers aanwezig zijn en iets bijdragen aan het team. Kevin en Thibaut zijn natuurlijk voorbeelden binnen de kern, maar er zijn ook anderen (glimlach). Ik heb ook kwaliteiten om bij te dragen, dat weet ik, maar mijn situatie is momenteel een beetje moeilijk, ik ben me ervan bewust. Het is aan mij om gemotiveerd te blijven."

Hoe had Vincent Kompany je overtuigd om naar Engeland te komen?

"Vincent had een bepaalde voetbalstijl in gedachten die hij wilde spelen, en ik paste daarbij, dat is alles. Nu zullen we zien, het enige wat nodig is, is dat ze nog steeds in mij geloven en we zullen zien wat de toekomst brengt."