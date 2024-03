Zelfs de tegenstand komt met lof voor Antwerp: "Dat heb je van bij Barcelona"

Royal Antwerp FC pakte ook op bezoek bij KV Kortrijk een nieuwe clean sheet. Dat is al meteen de twaalfde voor Jean Butez. "We hebben nauwelijks uitgespeelde kansen tegen gekregen", besefte ook Jelle Bataille.

"De clean sheet is Jean Butez gegund. We hebben er ook als ploeg voor gestreden, we doen het allemaal samen", aldus Jelle Bataille in een reactie achteraf in de catacomben van het Guldensporenstadion. "We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld."

"We gaven bijna geen kansen weg en een clean sheet is een teamprestatie. Het is een pluim op de hoed van iedereen, ik ben blij dat we de nul konden houden hier in Kortrijk", is de rechtsachter duidelijk. Hij stond ook deze week samen met Wijndal, Van Den Bosch en Alderweireld op het veld.

Stabiliteit, standvastigheid en duidelijkheid. Het zijn een paar van de nieuwe mantra's die in Royal Antwerp FC zijn gekropen. En dat zag ook de tegenpartij met lede ogen aan, bij monde van de IJslandse coach Freyr Alexandersson.

Zoals FC Barcelona

"Hoe Antwerp stond te verdedigen, hoe ze acteerden in balbezit en hoe ze ook geen enkele kans op de counter weggaven: dat is echt straf te noemen", kon Alexandersson zijn lof niet onder stoelen of banken steken.

Om vervolgens een persoonlijke pluim te geven aan Mark van Bommel op de persconferentie: "Dat heb je van bij FC Barcelona neem ik aan? Zij spelen ook zo."