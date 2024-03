Toch ook iets positiefs: overgrote meerderheid is het eens over één te veranderen zaak in competitieformat

Het staat al vast dat er weer een nieuw competitieformat zal komen. Het hoeveelste is dat nu al? We zijn de tel kwijt. Dat zal weer heel wat achterkamertjespolitiek met zich meebrengen om tot een vergelijk te komen. Maar gelukkig zijn de meesten het wel eens over één ding.

We voorspellen dat er de komende maanden nog veel gekibbeld gaat worden over welk format er nu moet doorkomen. De grote clubs denken aan een competitie met 14, maar daar zullen de kleinere alvast niet gelukkig mee zijn.

We zijn juist van 18 naar 16 gegaan en dat had al heel wat voeten in de aarde. Nog twee clubs minder betekent ook dat de kleinere clubs nog een minder grote rol gaan spelen en ten alle prijze degradatie zullen willen vermijden.

Maar er is ook gesproken over de halvering van de punten. En naar wat we horen is het overgrote deel van de profclubs ervoor gevonden om dat af te schaffen.

Wel play-offs, geen halvering

Die halvering is nergens anders in de wereld te vinden. Ze zorgt wel voor extra spanning, maar voor zowat alle buitenstaanders is het onbegrijpelijk. Buitenlandse spelers die naar België komen begrijpen niet hoe zoiets kan.

De meeste topclubs zijn dan ook voorstander om het systeem af te schaffen, weliswaar met behoud van de play-offs. Maar dus ook met behoud van de zuurverdiende punten tijdens het reguliere seizoen.