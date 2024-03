Burnley-watcher schept héél duidelijk beeld van Kompany bij Burnley en weet héél goed wat Belgisch icoon te doen staat

Vincent Kompany maakt zich met Burnley FC op voor een enkeltje richting Championship. De promovendus werd gewogen, maar véél te licht bevonden voor de Premier League. En toch is er geen vuiltje aan de lucht voor Vincent Kompany.

Mathematisch is alles nog mogelijk voor Burnley FC, maar tien speeldagen voor het einde van de Premier League kunnen we reeds met zekerheid stellen dat The Clarets zullen degraderen. Zoals hierboven beschreven: gewogen, maar véél te licht bevonden.

Was Vincent Kompany bij een andere club reeds ontslagen? Het is een feit dat - op enkelingen na - de kritiek op de coach van Burnley mals is. "Ik hoor uit alle hoeken van de club dat de manager onaantastbaar is", klinkt het ook uit de mond van Matt Scrafton bij Sporza. "En dat geldt voor de fans, de spelers en het bestuur."

Het verrast de Burnley-watcher niet dat Kompany nog steeds aan het roer staat. "Sean Dyche kreeg in het verleden ook veel krediet. Een degradatie is hem destijds ook niet fataal geworden. De club heeft een visie en blijft daar trouw aan. In dat opzicht is Kompany de perfecte coach."

"Hij was als speler al geen clubhopper en wil dat als coach ook niet zijn", besluit Scrafton. "Kompany wil zijn project bij Burnley doen slagen en hij zal de kans krijgen. Bovendien was het helemaal niet ingecalculeerd dat Burnley vorig seizoen al zou promoveren. Zakken is op dit moment geen drama."

Welke doelen heeft Vincent Kompany volgend seizoen?

Al is de kredietlijn van The Prince uiteraard niet eindeloos. "Het bestuur gaat er vanuit dat Burnley na de degradatie slechts één seizoen in de Championship zal voetballen. Een nieuwe promotie is dus wel een must. En dan zal het team wel klaar moeten zijn om mee te draaien in de Premier League."