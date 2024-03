Boskamp ziet belangrijke naam ontbreken bij Rode Duivels: "Jammer, was de laatste kans"

Donderdag maakte Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Veel grote verrassingen zaten er daar niet in.

De selectie van de Rode Duivels voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland bevatte maar weinig grote verrassingen. Nochtans was deze interlandbreak het ideale moment om nog een en ander uit te proberen, vindt Johan Boskamp.

Bondscoach Domenico Tedesco hard eerder al aangegeven dat deze interlandperiode eigenlijk in de rechte lijn naar het EK ligt, waardoor er geen tijd is om dingen uit te proberen en er dus ook geen grote verrassingen in de selectie zouden zitten.

Dat vindt Boskamp bijzonder moeilijk om te begrijpen. Hij had al een tijdje gepleit om Alessio Castro Montes op te roepen voor de Rode Duivels. Maar dat deed Domenico Tedesco helemaal niet, hij koos uiteindelijk voor Thomas Meunier.

Geen EK voor Alessio Castro Montes

“Zogezegd omwille van zijn ‘ervaring’. Sorry, maar dat vind ik maar een slappe uitleg”, laat de Nederlander weten in een interview met Het Belang van Limburg.

De situatie van beide spelers is totaal anders en daar houdt Tedesco volgens Boskamp geen rekening mee. “Meunier staat pas sinds een paar weken opnieuw op het veld, terwijl Castro Montes al maanden de pannen van het dak speelt.”

Met alle gevolgen van dien. Castro Montes mag het EK dan ook vergeten. “Jammer, want deze oefeninterlands waren de laatste kans om nog eens iets uit te proberen. Als hij er nu niet bij is, dan verwacht ik hem ook niet meer op het EK.”