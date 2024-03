KAA Gent en Tissoudali doen vertrouwen op, KRC Genk krijgt gigantische opsteker in oefenmatch tegen Deinze

Geen voetbal in de Jupiler Pro League dit weekend door de interlandverplichtingen van onder meer de Rode Duivels. En dus kwamen verschillende ploegen in actie in een aantal interessante oefenduels.

KAA Gent nam het in een onderling duel op tegen de beloften van KAA Gent. Dat hadden ze een tijdje terug ook al eens gedaan en het geeft Hein Vanhaezebrouck ook de mogelijkheid om te kijken wat er eventueel mogelijk is in de Europe Play-offs qua kansen bieden aan jonkies. Tarik Tissoudali deed vertrouwen op met een knappe hattrick, ook Laurent Depoitre scoorde een doelpunt voor de A-kern. Bij de beloften wist de 18-jarige Abubakar Abdullahi de eer te redden: 4-1 was zo de eindstand in Gent A - Gent B. 𝙆𝘼𝘼 𝙂𝙚𝙣𝙩 🆚 𝙅𝙤𝙣𝙜 𝙆𝘼𝘼 𝙂𝙚𝙣𝙩



FT 4-1 | Abu met de opener, Tarik met de hattrick en Lolo met de vierde ⚽️ pic.twitter.com/JDOqPqRZhA — KAA Gent (@KAAGent) March 21, 2024 KRC Genk speelde 2-2 gelijk in een oefenduel tegen KMSK Deinze, topclub in de Challenger Pro League. Anouar Ait El Hadj scoorde beide Genkse doelpunten. Bij de Limburgers maakte Alieu Fadera zijn comeback na maanden blessureleed. Een heel mooie opsteker voor Wouter Vrancken en zijn troepen, dat ook op de sociale media werd gevierd door de Limburgers. 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆, 𝑨𝒍𝒊 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒊𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 🤩#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/bm5FstYOXf — KRC Genk (@KRCGenkofficial) March 21, 2024 SK Beveren van zijn kant won woensdagavond al een oefenwedstrijd tegen een mix van PSV A en PSV B. Het won met 0-1 en deed zo ook vertrouwen op richting einde van het seizoen in de Challenger Pro League.