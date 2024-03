Thomas Meunier laat zich scherp uit over mogelijke transfer naar Club Brugge én de huidige situatie bij blauw-zwart

Thomas Meunier was donderdag aanwezig op de persconferentie van de Rode Duivels in aanloop naar de clash in en tegen Ierland binnen enkele dagen. En hij heeft zich ook uitgelaten over een aantal heikele thema's.

Zo was er de voorbije maanden meermaals sprake van een mogelijke terugkeer van Thomas Meunier naar België, maar uiteindelijk kwam er geen deal tussen Club Brugge en de Rode Duivel. Er was wel degelijk contact tussen beide partijen. “Ik heb toen contact gehad met Vincent Mannaert, maar Tajon Buchanan was er nog. En toen hij eenmaal vertrokken was, heeft de club de jongeren kansen gegeven", aldus Thomas Meunier in Het Nieuwsblad over de hele zaak. En dus is het er nooit van gekomen, zo blijkt: "Het is nooit echt ‘chaud’ geworden", laat de flankverdediger weten. Tegelijkertijd heeft hij zich wel uitgelaten over de huidige situatie bij blauw-zwart. Club Brugge is Bayern München niet “Het is woelig bij Club Brugge. Ik pleit voor realisme: Club is Bayern München niet, hé. Ze moeten elk jaar opnieuw beginnen en bouwen, dan kan het weleens minder gaan." Toch laat hij zich positief uit over blauw-zwart: "Niet alles is slecht: ze kunnen nog veel bereiken dit seizoen. Op mijn steun kunnen ze rekenen.”