Deze speler heeft het hoogste maandloon van de hele Jupiler Pro League

Dat voetballers goed hun boterham verdienen is al langer geweten. Maar er kan er maar eentje het meest van al verdienen in de Jupiler Pro League.

Het was toch even slikken. Kylian Mbappé verdient bij Paris Saint-Germain bruto maar liefst 6 miljoen euro per maand. Kevin De Bruyne staat op een derde plaats, met ‘maar’ 2,02 miljoen euro per maand. Op de tweede plek staat Harry Kane met 2,1 miljoen euro.

Straffe bedragen die niet te vergelijken zijn met wat er in de Jupiler Pro League te verdienen is. Het Laatste Nieuws ging op zoek naar de beste betaalde speler van de Belgische competitie en moest daarvoor langsgaan bij Club Brugge.

Contract tot 2026

Doelman Simon Mignolet is de best verdienende speler die in ons land voetbalt. Hij krijgt maandelijks een loon van 82.360 euro bruto. Een stevig verschil met die Europese toplonen, maar nog altijd heel riant in vergelijking met wat jan en allemaal in België verdienen.

Niet slecht voor een speler die volgens Transfermarkt maar een waarde van 2,8 miljoen euro meer heeft tegenwoordig. De doelman en ex-Gouden Schoen landde in 2019 bij Club Brugge toen hij de overstap maakte van Liverpool.

Op dat moment had hij nog een marktwaarde van 7 miljoen euro, de helft van wat hij maximaal waard was in 2014. Mignolet ligt nog tot 2026 onder contract bij Club Brugge, hij zal dan 38 jaar oud zijn.