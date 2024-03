Franky Van Der Elst komt met opvallend nieuws over ontslag van Rik De Mil bij Westerlo

Na de salonremise tegen KRC Genk werd Rik De Mil ontslagen bij Westerlo. Een overdreven reactie vindt Franky Van Der Elst.

Westerlo sprak na de salonremise tegen KRC Genk vooral over de reputatieschade die de club opgelopen had. Franky Van Der Elst vindt ook dat Westerlo had moeten blijven voetballen en dat Rik De Mil meer had kunnen doen.

Toch is het volgens Van Der Elst niet correct dat enkel De Mil de dupe wordt van heel de situatie. “‘Kayembe, Madsen?’. Hun een-tweetje, dat ging er ver over. En waar zit de bond? Als ze daar niet op reageren, zijn het slappelingen. Dit moet je zo zwaar bestraffen dat het in de toekomst nooit meer gebeurt”, is Van Der Elst duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Ontslag van De Mil zit veel dieper

Dat De Mil niks doet, ook al was het maar voor de show, kan zeker niet, maar aan de andere kant was het nog erger. “Dan vond ik Vrancken en Van Crombrugge, die er wat bij stonden te lachen, veel erger. Genk is altijd snel om statements te plaatsen, maar nu? Als je toch zo inzit met het voetbal, mag je ook wel eens zeggen ‘sorry voor wat gebeurd is’.”

En volgens Van Der Elst was er bij Westerlo al veel meer aan de gang, dan enkel wat tegen Genk gebeurde. “Er broedde bij Westerlo eerder al iets, denk ik. Gaat dat dan over het al dan niet opstellen van spelers waar veel in is geïnvesteerd — want zo gaat dat overal, bemoeienissen van bovenaf? Het zou me niet verwonderen.”