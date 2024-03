Hasi vrijuit over Anderlecht-periode: deze speler maakt potentieel niet waar én een boodschap voor Aimé Anthuenis

Zou Aimé Anthuenis naar de Rode Duivels gekeken hebben? Hij was zelf drie jaar bondscoach en was voordien uiteraard als trainer aan de slag bij Anderlecht. Een oude bekende uit die periode wil graag nog eens met hem afspreken en dat is Besnik Hasi.

De huidige KV Mechelen-trainer heeft niets dan goede herinneringen aan hem. "Aimé Antheunis was de trainer die in mijn carrière het belangrijkst was. Hoeveel keer zijn we al niet van plan geweest om te bellen en om iets af te spreken? We zijn het nog altijd aan het zeggen."

De vraag is: gaat het er nog van komen? "Aimé is op pensioen, het is dus aan hem om iets te ondernemen (lacht). Serieus: hij is heel belangrijk geweest voor mijn carrière." Ondertussen heeft Hasi er een knap parcours met KVM opzitten in de reguliere competitie, ondanks het missen van de Champions' Play-offs.

Remonte bij KVM zoals bij Anderlecht

Eén van de bekende gezichten die hij onlangs is tegengekomen is dat van Massimo Bruno, nog zo iemand met een paars-wit verleden. "Hij was één van die jonge talenten toen we kampioen speelden bij Anderlecht, samen met Praet, Tielemans, Dendoncker. Hij heeft ons meegeholpen bij onze remonte en vaak als valse 9 gespeeld."

"Het was een toffe groep met jonge gasten, met allemaal toppers", blikt Hasi terug op die periode. "Ik had Massimo een betere toekomst voorspeld, maar er spelen altijd zaken mee. Maak je de juiste keuzes, komen er blessures bij? Hij had zeker de kwaliteiten om hogerop te voetballen."

Herinnering aan toffe Anderlecht-groep

Houdt Hasi nog contact met zijn spelers uit zijn Anderlecht-passage? "Die periode is lang geleden, je kan niet contact houden met alle spelers die je onder je hoede hebt. Af en toe worden er wat berichten gestuurd. De spelers van toen zijn ook op hoger niveau gaan spelen en zullen weinig tijd hebben voor andere dingen."