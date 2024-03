Nieuwe job voor Rik De Mil bij Charleroi: "Dat hij dat ziet zitten"

Rik De Mil werd ontslagen bij Westerlo. Enkele dagen later had hij bij Sporting Charleroi echter al een nieuwe job beet.

Rik De Mil werd het grote slachtoffer van de salonremise tussen Westerlo en KRC Genk. Hij werd op staande voet ontslagen, maar enkele dagen later tekende hij al een contract voor twee seizoenen bij Sporting Charleroi.

Geen sinecure om die keuze te maken, zo laat Franky Van Der Elst weten in Het Nieuwsblad. “Ik ben blij voor hem, dat hij dat mentaal ziet zitten”, klinkt het.

De analist zou het zelf niet zien zitten om meteen weer bij een andere club aan de slag te gaan en al zeker niet in dezelfde competitie, al is De Mil pas als hoofdcoach begonnen en telt dat wellicht mee in zijn beslissing.

“Ik zou van zoiets afzien en denken foert, laat me allemaal efkes met rust. Maar hij staat aan het begin van zijn carrière, ik snap wel dat je die kans dan meteen wil grijpen. Anders had hij moeten afwachten: ‘heb ik volgend jaar nog een ploeg?’”

Doel om in Jupiler Pro League te blijven

Dat Charleroi hem aanneemt is ook een duidelijk signaal hoe ze over het ontslag van De Mil denken. “Ze zullen er niet te zwaar aan tillen”, gaat Van Der Elst verder.

Al is het ook een niet te onderschatten opdracht om Charleroi in eerste klasse te houden na alle opdoffers die ze te verwerken kregen.

“Een groot verschil met KV Kortrijk, dat het meest in de winning mood zit, hoe raar dat ook klinkt voor een ploeg onderin. Maar Charleroi heeft vijf punten voor. Ik denk wel dat het moet lukken erin te blijven, en dan blijft De Mil toch nog in de Jupiler Pro League.”