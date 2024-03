Veelbelovende Champions' Play-offs voor de deur: "Nog scherper dan normaal"

Volgend weekend gaat de titelstrijd in de Jupiler Pro League van start. Dan starten immers de Champions' Play-offs.

De Rode Duivels werken dinsdagavond nog hun oefenwedstrijd af tegen Engeland, maar vanaf woensdag gaat alle aandacht in ons land naar de start van de Champions’ Play-offs in de Jupiler Pro League.

Met op maandag 1 april meteen ook de Brugse derby tussen Cercle en Club op de agenda. “Club tegen Cercle, dat is altijd interessant”, blikt Bart Raes bij De Zondag vooruit. “Dat is altijd toch net ietsje scherper dan een andere wedstrijd.”

Anderlecht kan statistieken tegen Union in vuilbak voetballen

Met het duel tussen Union SG en RSC Anderlecht zit er in deze play-offs nog een derby en ook die belooft voor vuurwerk te zorgen. “Zij spelen de derde speeldag tegen elkaar en het is eerst op Anderlecht. Ongetwijfeld een spannende match. Anderlecht voelt zich gekrenkt omdat het al negen matchen niet kon winnen van Union (8 nederlagen en de laatste keer gelijk gespeeld) en Union is er uiteraard op gebrand om die sterke reeks verder te zetten.”

Precies omdat het play-offs zijn, zou Anderlecht volgens Raes wel eens die reeks kunnen doorbreken. “De statistieken zijn in het voordeel van Union. Maar statistieken zijn ook maar statistieken. Een Anderlecht in goede doen kan die net zo goed in de vuilbak voetballen. Het worden boeiende tijden, dat is zeker!”