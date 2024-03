Nicky Hayen ziet dat er nog veel mogelijk is tijdens Champions' Play-offs: "Dat is voor mij het allerbelangrijkste"

Club Brugge zal het volgende maandag opnemen tegen Cercle Brugge in de Champions' Play-offs. Zo krijgen we meteen een leuke Brugse derby te zien.

De Champions' Play-offs zullen niet van start gaan met dezelfde coach als waarmee de reguliere competitie eindigde. Ronny Deila werd ondertussen ontslagen.

Nicky Hayen die eerder bij Club NXT actief was, neemt nu even over. Hij zal tegen Cercle Brugge op de bank zitten. Hayen blikte al even vooruit op de wedstrijd.

"Die eerste match tegen Cercle wordt heel belangrijk", stelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Natuurlijk willen wij elke wedstrijd winnen. Maar we moeten de druk niet naar ons toetrekken."

Druk moet wegblijven bij Club Brugge

Ronny Deila en Club Brugge stonden veel onder druk de laatste maanden. Dat is iets wat Hayen nu absoluut wil vermijden. Hij ziet dat er dan nog veel mogelijk is tijdens de play-offs.

"Voor mij is het belangrijkste dat we de druk van de groep weghouden. We hebben een competente staf die met druk om kan. Elke speler moet zijn beste niveau halen. Als dat lukt, is er nog veel mogelijk", besluit Hayen.