Standard-coach Ivan Leko noemt favoriet voor Europe Play-offs en legt druk bij tegenstander

Standard start de Europe Play-Offs met een uitwedstrijd tegen KAA Gent op vrijdagavond. Ivan Leko hoopt de eerste stappen te zetten naar volgend seizoen toe, maar is zeker niet van plan om deze wedstrijd zomaar op te geven.

Standard begint zijn Europe Play-Offs met een verplaatsing naar KAA Gent. Een al cruciale wedstrijd voor de Rouches, die tot op vier punten van hun tegenstander kunnen naderen, of op tien punten achterstand kunnen komen en definitief uit de race voor Europa kunnen worden gezet.

KAA Gent favoriet voor de wedstrijd... en de Europe Play-Offs

Ivan Leko begon zijn persconferentie door druk op de tegenstander te leggen. Hij noemt KAA Gent als grote favoriet voor de Europe Play-offs... en de wedstrijd.

"Het is geen cadeau om in Gent te beginnen, zij zijn de grote favorieten van deze Europe Play-Offs. Na hen, en misschien KV Mechelen, zal het erg moeilijk zijn voor de andere ploegen. Maar we willen vechten en het maximale geven, ik hoop echt een goed Standard te zien."

© photonews

Standard gebruikt play-off 2 om zich voor te bereiden op volgend seizoen

Dit seizoen sprak Ivan Leko vaak over "zes-puntenwedstrijden", verwijzend naar de strijd tegen de Relegation Play-offs waarbij de Rouches betrokken waren. Nu Standard veilig is, voelen de Kroaat en zijn spelers minder druk en beschouwen ze deze wedstrijd niet als iets bepalennd, maar als eerste stap richting de toekomst.

"Ik beschouw dit resultaat absoluut niet als een finale. Zoals we al hebben gezegd, moeten deze play-offs dienen om te bouwen aan volgend seizoen en om vertrouwen in de groep op te bouwen. We willen een goede wedstrijd spelen, maar het is zeker geen finale."

Toch is Standard zeker niet van plan om deze Europe Play-Offs zomaar te laten gaan. De club zal er wel alles aan doen om deel te nemen aan de strijd om een Europees ticket. Bouwen aan de toekomst, ja, maar ook vechten voor die zevende plaats.

De elf meest fitte spelers na deze interlandpauze zullen starten. "We zullen spelen met het beste team," verzekerde de Kroaat tot slot, om Gent toch te waarschuwen.