Jan Vertonghen schept wat duidelijkheid over zijn toekomst: "Voor 99% zeker"

Doet Jan Vertonghen er nog een jaartje bij bij RSC Anderlecht? Hij geeft zelf een kijk op hoe de zaken er momenteel voorstaan.

Jan Vertonghen begint met RSC Anderlecht aan de Champions’ Play-offs. De honger om een prijs te pakken is bijzonder groot. “We gaan er de komende jaren alles aan doen om iets te winnen met Anderlecht”, vertelt hij meteen aan Het Laatste Nieuws.

Dat klinkt meteen wel als een statement dat de contractverlenging al in kannen en kruiken is. “Neen, ik praat over de club in het algemeen. Ik hoop dat Anderlecht de komende jaren een prijs pakt, met of zonder mij.”

Hij heeft naar eigen zeggen nog geen beslissing genomen. “De belangrijkste vraag voor mij is: kan ik Anderlecht de speler geven die ik zelf wil zijn en die Anderlecht verdient? Ik wil geen karikatuur worden van mezelf.”

Anderlecht of stoppen voor Jan Vertonghen

Wellicht zal het EK een belangrijke rol spelen in zijn beslissing en moet Anderlecht tot dan wachten om te weten of Vertonghen langer blijft. “Zoals ik mij nu voel ga ik graag verder, alleen kan ik niet voorspellen hoe ik mij over een paar maanden zal voelen. Ik wil Anderlecht nu niet mijn jawoord geven om dan na het EK vast te stellen dat het toch niet meer gaat. Maar ook het omgekeerde is waar. Ik kan nu niet met zekerheid zeggen dat ik stop om dan na het EK te voelen dat ik er echt nog niet klaar mee ben.”

De resultaten in de play-offs zullen zijn keuze alvast niet bepalen, zo geeft Vertonghen nog mee. Een ding lijkt wel helemaal een feit: het is Anderlecht of stoppen. “Ja, dat is voor 99% zeker.”