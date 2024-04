Succescoach in JPL is openhartig en er helemaal klaar voor: "Wel sexy" en "Lekkere omeletten"

Op paasmaandag staat - zoals bijna elk jaar - opnieuw een duel op het programma op Jan Breydel. Deze keer begint de Champions' Play-off voor Club Brugge meteen met een derby tegen De Vereniging uit Brugge. Daar geloven ze volop in de kansen.

Miron Muslic heeft zin in de Champions' Play-off. Zijn team Cercle Brugge eindigde vijfde in de reguliere competitie en dat is volgens hem een verdiende plaats en zeker geen toeval. Hij kijkt dan ook uit naar om te beginnen het duel met Club Brugge.

"Of wij omdat we de goedkoopste kern hebben, ook onderaan liggen zoals de eieren van de minste kwaliteit in de supermarkt? Wij kunnen ook lekkere omeletten maken", aldus Miron Muslic in De Zondag daarover heel duidelijk.

"We zijn misschien een underdog, maar dan wel een sexy underdog", is de coach van Cercle Brugge er heel duidelijk in. Al werkt hij graag ook als emotioneel coach.

Emoties overbrengen op een groep

"Ik ben en werk emotioneel. Ik kan niet anders zijn als coach. Ik hou ervan die emoties te delen, ik breng dat graag over op een groep", klinkt het nog. En hij is ook openhartig over wat hij wil in de toekomst.

"Ik weet nu al dat ik het zonder mijn gezin geen jaren meer zal volhouden", aldus nog de coach van De Vereniging.