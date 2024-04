Goots heeft een markante mening over Beerschot en kijkt al uit naar stadsderby

We schreven het gisteren al: Beerschot mag de champagne beginnen koel zetten. Een mening die gedeeld wordt door Patrick Goots, die nu al uitkijkt naar de stadsderby van volgend seizoen.

Voor Goots bestaat er geen twijfel meer: Beerschot gaat promoveren. “Het is zo klaar als een klontje: zelfs al pakt Beerschot in zijn resterende drie duels geen enkel punt meer, dan nog zie ik ze promoveren”, zegt Goots in GvA.

“Omdat in de Challenger Pro League de meest bizarre uitslagen uit de bus vallen. Beerschot pakte 9 op 9, dat is bijna een unicum in deze reeks. Er wachten nu twee lastige uitmatchen, maar met een voorsprong van vijf punten heeft Beerschot wat reserve."

Al hebben de mannen van 't Kiel ook wel wat kampioenengeluk. Vrijdag werd een goal van Jong Genk afgekeurd voor buitenspel. "Met de aanwezigheid van een VAR zouden we nu misschien anders praten, maar het is anders uitgedraaid. De club zit in een bevoorrechte positie.”

Met nog wedstrijden tegen Oostende, Beveren en Patro Eisden is het programma nog pittig. "Als de resultaten van de concurrentie komend weekend wat meezitten, kan Beerschot het zondagnamiddag al afmaken in Oostende."

"Of de stress nu niet zal toenemen? Neen, daar zullen Kuyt en Sanusi wel over waken. Indien nodig zullen ze er de angel wel uithalen. Geloof me: de Jupiler Pro League gaat er weer een echte stadsderby bij krijgen.”