Alweer zorgen bij Club Brugge? Drie spelers trainen individueel

Club Brugge hield woensdagvoormiddag een open training. Op een leuk moment ook in de paasvakantie. Er waren zo'n 1.000 supporters aanwezig volgens de club.

Maar moeten die zich nu wat zorgen maken? Er waren namelijk drie afwezigen op training. Denis Odoi, Skov Olsen en Victor Barberá trainden individueel in het Basecamp.

Denns Odoi kwam aan de aftrap tegen Cercle Brugge deze maandag, maar bleef na de rust in de kleedkamers. Hij werd vervangen door Kyriani Sabbe.

Na afloop kwam vertelde Odoi dat hij zijn knie zou overstrekt hebben. Naast Odoi trainden ook Skov Olsen en Victor Barberá individueel. Skov Olsen scoorde tegen Cercle Brugge nog de gelijkmaker in de 86e minuut.

Die wedstrijd eindigde uiteindelijk ook in een 1-1 gelijkspel. Club Brugge staat nu op een gedeelde derde plaats in het klassement met KRC Genk.

Here we go! 😍 #OpenTraining



