Kan KRC Genk nog voor een verrassing zorgen? "Ik hou ervan dat ze ons afschrijven"

KRC Genk heeft afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd in de Champions' Play-offs gewonnen van Union SG. Het experimentele Genk won met 1-0.

Wouter Vrancken experimenteerde door met een 5-4-1 opstelling te spelen. En zijn experiment was geslaagd, de overwinning tegen Union was verdiend.

Genk-spits Tolu kon het enige doelpunt maken van de wedstrijd. Hij zag dat Union niet speelde zoals van hen verwacht wordt. "Ik denk dat ze bang waren. Waarom dat weet ik niet", vertelde hij na afloop.

"Misschien ook door de manier waarop wij op het veld kwamen, met zo veel energie. De fans waren ook geweldig, vanaf het begin tot aan het einde. Ze gaven ons de energie die we nodig hadden. Ik denk dat ze die druk voelden en dat ze daardoor moeite hadden."

Genk haalde de Champions' Play-offs op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Er wordt vaak gezegd dat de Limburgers niets te verliezen hebben, maar daar is Tolu niet mee akkoord.

"We hebben wel iets te verliezen. We hebben nog onze trots, reputatie en naam op het spel staan. Mensen denken dat we nergens meer voor vechten, maar dat is niet waar."

Genk wordt dan ook niet meer als echte titelkandidaat gezien. "Ik vind het leuk dat ze ons afschrijven", weet Tolu nog te zeggen. "Wij hebben het verrassingselement, dat is goed voor ons. Ons doel is gewoon om zo veel mogelijk te winnen."