Gewoon indrukwekkend: back van Genk zorgde op eerste speeldag voor dé statistiek

Wouter Vrancken heeft een nieuw systeem geïmplementeerd bij KRC Genk. En dat draaide goed uit tijdens de eerste play-off-match tegen Union. Er hoeft tegen Antwerp dus ook geen verandering verwacht worden.

Vrancken ging naar een driemansverdediging en met wingbacks die de hele flank voor hun rekening namen. Vooral Zakaria El Ouahdi voelde zich daarin als een vis in het water. Dat merkte Vrancken ook op toen hij de statistieken bestudeerde.

“Je merkte op training al wel dat ze zich goed voelden in de nieuwe bezetting maar je moet dat ook nog kunnen overbrengen naar een wedstrijd", vertelde hij op zijn persconferentie. "Niemand twijfelde, iedereen ging vol."

Met dus een hoofdrol voor zijnr rechtsback, die pas na Nieuwjaar in de ploeg kwam na het vertrek van Daniel Munoz. "Zakaria El Ouahdi spurtte tegen Union voor rust in totaal ruim duizend meter. Er zijn spelers op zijn positie, die dat amper halen in een volledige wedstrijd", merkte Vrancken op.

En nu dus de lijn doortrekken. Want wie weet wat er nog allemaal mogelijk is in de komende wedstrijden. “Vrank en vrij voetballen. Vol vertrouwen maar wel met beide voeten op de grond", laat Vrancken weten over de intenties.

"Antwerp is een topploeg met heel veel inhoud en een sterke coach. Met elf tegen elf waren ze de betere ploeg op Anderlecht. Alleen als we zelf top zijn, kunnen we er succesvol zijn.”