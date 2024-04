JPL-coach gaat nog eens fel tekeer over salonremise: "Dan hoor je me roepen van Brugge tot in Gent"

Tijdens de laatste speeldag van de regulieren competitie vond de salonremise plaats op het veld van KVC Westerlo. De thuisploeg en KRC Genk speelden niet meer in de laatste vijf minuten, het voorval blijft duidelijk wel hangen...

Tijdens de laatste speeldag besloten KRC Genk en KVC Westerlo om het vijf minuten voor het einde van de wedstrijd voor bekeken te houden. De bal werd achteraan rondgespeeld bij Genk.

Ondertussen is er al heel veel over gepraat en ook de (mogelijke) gevolgen zijn gekend. Westerlo-coach Rik De Mil werd ontslagen bij Westerlo terwijl de spelers en clubs boetes en schorsingen kunnen krijgen.

Na afloop werd het meteen duidelijk dat analisten en supporters het niet eens waren met wat er zich die avond in 't Kuipje gebeurde. Nu laat ook Cercle Brugge-coach Miron Muslic zich uit over de salonremise. Zou hij het ooit doen?

"Nooit", antwoordt hij duidelijk bij Het Laatste Nieuws. "Daar beschadig je de waarden van het spel. We zijn sporters, we gaan voor de winst. Als ik zie dat spelers weigeren ervoor te gaan, dan hoor je me roepen van Brugge tot in Gent."

"Dan moet de vierde ref me van het veld houden. Dan gaat het niet om coachen, wel om die fucking shit te stoppen. Dat was zeer schadelijk voor de Jupiler Pro League", besluit Muslic.