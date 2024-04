Club Brugge onder vuur in een kolkend Jan Breydel in de Conference League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Donderdag staat de belangrijke wedstrijd tegen het Griekse PAOK op het programma voor Club Brugge. Het zal een kolkend Jan Breydel worden in Brugge.

Het stond vandaag al terug op het trainingsveld bij Club Brugge ter voorbereiding voor de belangrijke wedstrijd tegen PAOK. Club Brugge ziet één belangrijke speler terugkeren, twee anderen nog fors onzeker

Het Nieuwsblad weet dat Hans Vanaken fit gaat zijn voor de belangrijke wedstrijd. Club Brugge kan dus terug rekenen op zijn kapitein en sterkhouder.

Belangrijke wedstrijd

Voor Club Brugge en het Belgisch voetbal is het een zeer belangrijk tweeluik tegen PAOK. In de halve finale wacht echter Fiorentina en Viktoria Plzen. Twee clubs waar Club Brugge niet kansloos tegen is.

De fans van Club Brugge dromen natuurlijk al van de finale van de Conference League op 29 mei. Al zat het dan wel zijn niveau van tegen Anderlecht elke wedstrijd moeten halen.

De wedstrijd leeft in Brugge

De wedstrijd leeft duidelijk in Brugge want er zijn al meer dan 20.000 tickets verkocht voor deze belangrijke wedstrijd. De fans van Club Brugge zijn duidelijk van plan om de leider van de Griekse competitie te imponeren.

Tegelijkertijd zakken er meer dan 35 Griekse journalisten af naar Jan Breydel om de wedstrijd bij te wonen. Het is duidelijk dat de belangen voor beide clubs zeer groot is.