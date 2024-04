Grote wijziging op til: OH Leuven, Antwerp, Cercle Brugge en Club Brugge getroffen

Heel wat clubs worden gesponsord door gokkantoren. Op de uitrusting moeten die sponsoren pas op 1 januari 2028 verdwijnen, maar in het stadion zal het al op 1 januari 2025 gedaan zijn met de pret. En dat heeft wel een impact op een aantal clubs.

In de Jupiler Pro League worden zes clubs gesponsord door sportweddenschapssites in hun stadion. Die zijn te vinden op de reclameborden in het stadion. Maar vanaf 1 januari 2025 is het gedaan met de sponsoring op die manier.

Langzamerhand worden in Europa reclames voor sportweddenschappen steeds meer verbannen en verboden. Een probleem voor clubs die een lucratieve sponsor zien verdwijnen, ook naar 2028 toe. Dan zal alle sponsoring weg moeten, ook van de truitjes.

Voorlopig worden dus 'amper' zes teams getroffen. Club Brugge en Charleroi (Unibet), Cercle Brugge en RWDM (Golden Palace), Antwerp (Betfirst) en OHL (Star Casino) hebben sponsoring op hun boarding staan.

Tien tot twaalf procent inkomsten verdwenen?

In België heeft voormalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een Koninklijk Besluit afgevaardig om deze hervorming door te voeren. Het doel was dat alleen mensen die bewust op zoek zijn naar informatie over kansspelen en sportweddenschappen die nog kunnen vinden.

Zoals hierboven vermeld, komt deze hervorming helemaal niet ten goede aan de clubs, die potentiële grote sponsors onbruikbaar zien worden. Volgens de CEO van de Pro League, Lorin Parys, zouden de inkomsten van de clubs uit sponsoring met 10 tot 12% kunnen dalen.