De moeilijke impasse bij Antwerp: al maanden geen gesprek én dat kost handenvol geld aan de club

Het stadiondossier op De Bosuil? Dat blijft aanslepen. En daardoor loopt The Great Old ook heel wat geld mis. Volgens insiders zou het tot 25 miljoen euro per jaar meer kunnen scheppen met een compleet afgewerkt stadion. Dat liet CEO Sven Jaecques al eens verstaan.

Naast de cashflowproblemen waar sterke man Paul Gheysens mee kampt, zijn er nog een aantal hete hangijzers bij stamnummer 1. Al hebben die allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks met geld te maken uiteraard. De transferzomer? Dat hangt af van budgetten. En hoeveel budget Marc Overmars krijgt om mee te werken, kan ook voor zijn eigen positie van belang zijn. En mogelijk zelfs ook voor die van coach Mark van Bommel - zijn toekomst is ook nog onzeker. Maar ook het stadiondossier hangt als een zwaard van Damocles over de club. Gheysens wil niet verderbouwen op een grond die niet de zijne is, grondeigenares Tania Mintjens wil niet verkopen. En dus is er volgens Het Laatste Nieuws een duidelijke impasse. Geen communicatie tussen Mintjens en Antwerp Hier en daar werd de voorbije maanden geopperd dat er toch toenadering zou zijn tussen Mintjens en Gheysens, maar volgens de krant is daar (tot op heden) niets van aan. Sinds het najaar van 2023 is er zelfs geen enkele officiële communicatie meer geweest tussen Antwerp en Mintjens, weet HLN. De komende weken en maanden zal dus moeten blijken of en hoe de zaak kan geregeld worden. Volgend seizoen lijkt het alvast onmogelijk dat Antwerp in een volledig uitverkocht en af stadion zal kunnen spelen.





