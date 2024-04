Vincent Mannaert over het rare einde: "Bart Verhaeghe zag het anders"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Vincent Mannaert stopt aankomende zomer als sterke man bij Club Brugge. Maar eigenlijk had hij de voorbije maanden eigenlijk ook al niet veel meer in de pap te brokkelen. Hij maakte zijn bureau in Westkapelle al even leeg en had geen of weinig inspraak in de keuze om Ronny Deila te ontslaan.

Bart Verhaeghe besloot om Vincent Mannaert minder verantwoordelijkheid te geven de voorbije maanden. Op die manier wordt de overgang naar het nieuwe management iets anders genomen als Vincent Mannaert misschien zelf had verwacht. "Het had ook anders gekund. Het was mijn bedoeling om ook na Nieuwjaar het nieuwe management zo goed mogelijk bij te staan, om zo stilaan een en ander los te laten. Bart zag dat anders", aldus Vincent Mannaert daarover in Het Laatste Nieuws. Mannaert schikte zich naar de wens van Verhaeghe "Op zich is dat zijn goed recht. Ik heb mij naar die wens geschikt. Als makelaars en clubs mij contacteren om spelers voor te stellen voor Club Brugge, of ze tonen interesse in één van onze spelers, dan geef ik de namen en alle informatie door aan het huidige management." © photonews "In Miami had ik contact met een collega-CEO van een MLS-club die mij vertelde dat hij dacht aan Jutglà. Ik heb de inhoud van dat gesprek doorgebriefd aan Dévy Rigaux", verwees hij naar de nieuwe Director of Football bij Club Brugge. Een nieuwe technisch directeur is er ondertussen nog altijd niet bij Club Brugge, evenmin als een nieuwe trainer voor volgend seizoen. De komende maanden zal er dus werk aan de winkel zijn, maar Mannaert zelf heeft daar dus geen of weinig invloed meer op.