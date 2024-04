Coach Wouter Vrancken heeft heel mooie woorden voor Genk-supporters

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk kende al heel wat tegenslagen het afgelopen jaar. Deze play-offs gaat het echter al heel wat beter, mede door de supporters weet Wouter Vrancken.

Sinds de start van de play-offs gaat het weer heel goed met KRC Genk. De Limburgers zijn ondertussen al vijf wedstrijden ongeslagen hebben 7 op 9 gepakt.

Toen coach Wouter Vrancken uitpakte met een nieuwe opstelling tegen Union werd er eerst raar opgekeken, maar al snel werd duidelijk dat zijn experiment geslaagd was.

Maar het afgelopen jaar kende de club ook veel tegenslagen. Na alles wat er gebeurde, bleven de supporters wel iedere week paraat staan. Dat heeft ook Vrancken gezien.

"De supporters hebben hun deel gedaan, niet alleen nu. We hebben doorheen het seizoen moeilijke momenten gekend, onszelf ook vaak niet beloond. Maar als er een rode draad is dit seizoen, dan is het dat de supporters altijd als eerste achter ons stonden en nooit van onze zijde zijn geweest."

"Ik ben blij dat we deze play-offs al iets hebben kunnen terug doen. Nu is het aan ons om met hun steun de volgende wedstrijden hetzelfde te kunnen brengen", besluit Vrancken.